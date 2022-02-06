Держал две железные палки: на Второй речке неадекват ходит за детьми и женщинами

Люди просят соседей по району быть аккуратней. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Истории о неизвестном мужчине, пугающим прохожих своим подозрительным поведением, вновь начали рассказывать жители Второй речки Владивостока. О двух эпизодах встречи с неадекватом поведали в социальных сетях (@vtoryak.vdk).

Первым случаям поделилась мама мальчика со слов своего ребенка:

– Шел на тренировку, за ним увязался мужчина. Сын останавливался и смотрел, мужчина тоже останавливался и отводил глаза. В синей куртке, черной шапке, черных штанах. Рост 170-180, худощавый по описанию. Руки в карманах. От «БУМа» до парка «Солнышко».

Отметим, что от торгового центра до детского парка идти около десяти минут через дворы.

Видимо, именно с этим мужчиной столкнулась и другая жительница района:

– Хочу написать про мужчину из поста около «Солнышка». Шла с «Реми», он стоял возле пешеходного перехода, странное что-то говорил, в руках были две железные палки, толстые такие, дрыны, можно сказать. И тоже пошел за мной: я быстрее, и он шаг прибавляет. А вокруг никого нет, ни одного человека. Он идет за мной и говорит, что он богатырь, и палками этими машет, как джедай. Я увидела людей и перешла дорогу. Куда пошел, не видела, но испугалась.

Что это был за мужчина, никто не знает, в комментариях начались обсуждения – люди пытаются понять, что это за персонаж. Но вот только подобные встречи не редкость:

– Тоже с ним столкнулись на площадке возле дома Русская, 68а. Видно, что больной, говорит невнятно. Приставал к старшему сыну (6 лет), не поняла, что он хотел, но постарались с детьми быстро покинуть площадку, так как были на ней одни.

Также под публикацией заметили, что видели похожего по описанию человека возле домов на улице Давыдова.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась в городскую полицию за комментарием по данным эпизодам.

Стоит отметить, что неадекватного мужчину и раньше замечали на Второй речке. В прошлый раз похожий персонаж напугал мам с детьми на детской площадке. После этого даже приезжала полиция. По некоторым данным, отклонения в поведении могут быть из-за заболевания.

Также напомним, что в середине ноября странное поведение неизвестного мужчины напугало жителей центра. Там, в районе площади Семеновской и близлежащих улиц неоднократно встречали человека, который ругается матом и нападает на людей. А совсем недавно возле гаражей на улице Сельской на 26-летнюю девушку накинулся агрессивный прохожий. Незнакомец повалил свою жертву на землю, а затем начал таскать ее за волосы и пытался душить, сопровождая свои действия оскорблениями. Когда женщина попыталась оказать нападавшему сопротивление, он едва не скинул ее с обрыва.

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