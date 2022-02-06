Сразу 1311 жителей Приморья заболели COVID-19

Оперштаб по распространению COVID-19 в Приморье опубликовал данные за 5 февраля, субботу. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Новые данные опубликовал оперативный штаб по распространению COVID-19 в Приморском крае. Увы, цифры далеко неутешительные – число заболевших стремительно растет день ото дня. За предыдущий день, 5 февраля, в регионе коронавирус подтвердился еще у 1 311 человек (накануне – 1 090), всего же с начала пандемии выявлено 117 364 случая заражения инфекцией.

Не сильно радует и количество выздоровевших: всего 256 (днем ранее – 349), всего с начала пандемии с вирусом справились 99 094 жителя края.

Стоит отметить, что в эти цифры включены как впервые заболевшие, так и повторно.

К сожалению, с болезнью не справились пятеро приморцев, всего от ковида погибли 1 733 человека.

В Приморье продолжается кампания по вакцинации населения. В настоящий момент хотя бы одним компонентом привито 983 195 жителей края – это чуть больше 50% от всех приморцев. Для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы эта отметка достигла 70-80%.

Из-за вспышки заболевших и приближения нового, крайне заразного штамма вируса «омикрон», люди массово стали идти в поликлиники и амбулаторные инфекционные центры (АИЦ). Это стало причиной больших очередей, иногда доходит до того, что приморцы вынуждены стоять на улицах в ожидании приема у врача. Приболевшие жалуются на то, что им приходится ждать по пять часов в общей толпе. «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала об этом.

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