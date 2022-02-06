Квитанции за январь в Артеме подорожали на 2 тысячи рублей

Квитанции с баснословными суммами пришли жильцам нескольких районов Артема. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Артема жалуются – в пришедшие за первый месяц 2022 года квитанции вписаны суммы на 1,5-2 тысячи рублей больше обычного. В группе @artem.news.plus пишут, что, например, вместо 4 200 в декабре проживающие в трехкомнатной квартире люди должны заплатить 6 500 за январь. И это – далеко не единственная проблема города. «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с «ДГК» и выяснила, что же делать в таком случае.

По рассказам людей в социальных сетях, неприятная ситуация коснулась жителей нескольких районов Артема. «Под раздачу» попали жильцы в районе бывшей трикотажной фабрики. Те, кому пришли баснословные суммы, звонили в «Дальневосточную генерирующую компанию», но, по их словам, там ничего внятного не ответили, а посоветовали написать официальное обращение. Обещали, что в каждом случае разберутся индивидуально.

Но на этом проблемы с теплом в Артеме не заканчиваются. В микрорайонах, например, Хлебозавод или трикотажной фабрики, столкнулись с невыносимой жарой в квартирах – отметка на термометре доходит до 38 градусов.

– Духота стоит такая жуткая, что люди вынуждены приоткрывать окна, в результате чего многие простывают. Но и находиться в неимоверной жаре также нет никаких сил. И вдобавок к этому нужно платить бешеные деньги за то, что приходится отапливать улицу.

При этом в других квартирах люди, наоборот, замерзают.

В компании редакции объяснили, что энергетики предоставляют коммунальные услуги в полном объеме, и все соответствует утвержденным параметрам. Возможно, наслаждаться комфортной температурой дома помешало то, что некоторые дома не подготовлены к отопительному сезону. Также в «ДГК» добавили: внутридомовая система это зона ответственности управляющей организации, они же отвечают за качество теплоносителя от теплоисточника до стены дома. Поэтому в случае проблем, описанных выше, нужно обратиться в свою управляющую компанию.

– По поводу начислений в квитанциях потребителям необходимо обратиться в абонентский отдел, так как пояснения по суммам расчета даются по каждому конкретному случаю, – добавили в организации.

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