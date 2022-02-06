В Приморье невменяемый мужчина ударил соседа ножом 46 раз

Убийство произошло в ноябре 2021 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

Страшное убийство произошло 21 ноября 2021 года в селе Мельничное Красноармейского района. По версии следствия, 49-летний житель дома на улице Центральная пришел к соседу и исполосовал его ножом, 46 ударов пришлись на грудь и живот.

Вскоре мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Во время расследования убийце провели психолого-психиатрическую экспертизу и выяснили – мужчина страдал и страдает психическим расстройством, он не осознает характер своих действий.

Согласно статье 21 УК РФ этого человека нельзя отправлять в колонию, он должен пройти принудительное лечение.

– В связи тем, что мужчина нуждается в специальной медицинской помощи, материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, – отметили в пресс-службе следственного комитета Приморья.

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