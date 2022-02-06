Мусоровоз влетел в теплотрассу и оставил центр Камня-Рыболова без тепла

Спецтехника погнула арку теплотрассы. Фото: instagram.com/primzori

В центре Камня-Рыболова в Приморье около десятка домов остались без тепла. Причина – мусоровоз въехал в арку теплотрассы на улице Кирова и повредил трубы.

В местных пабликах предполагают, что водитель забыл о внушительных габаритах спецтехники, за рулем которой он сидел.

По словам жителей, аварию уже устраняют специалисты коммунальных служб. Тепло вернется в дома в течение пяти часов.

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