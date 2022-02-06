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Владивосток6 февраля 2022 8:29

Пэн Лиюань провела встречу с первой леди Эквадора Марией де Лурдес Альсивар

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Встреча прошла 5 февраля.

Встреча прошла 5 февраля.

Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань 5 февраля в Доме народных собраний провела встречу с первой леди Эквадора Марией де Лурдес Альсивар.

Пэн Лиюань призвала наращивать совместные усилия по расширению культурно-гуманитарного сотрудничества между Китаем и Эквадором для укрепления дружбы народов двух стран.

Мария де Лурдес Альсивар высоко оценила усилия Китая по проведению зимних Олимпийских игр в условиях пандемии и поблагодарила страну за помощь Эквадору в борьбе с коронавирусом.

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