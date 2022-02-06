Густой черный дым и огонь напугали жителей Владивостока

Дым четко виден в районе кольца Третьей рабочей. Фото: Комсомольская правда

На склоне горы Шошина в районе кольца Третьей рабочей полыхает сильный пожар – весь район видит густой черный дым и всполохи огня. Возгорание заметили местные жители примерно в 18:30 6 февраля.

В настоящее время неизвестно, что именно горит, по цвету дыма можно предположить, что это автомобильные покрышки. Однако там рядом – большой гаражный кооператив и несколько построек.

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Там оперативно отреагировали, сказав, что уточняют информацию.

Обновление на 19:15:

В ведомстве заявили, что звонок в МЧС поступил в 18:10, очевидцы рассказали – горят покрышки на улице Верхняя. 11 спасателей оперативно прибыли на место происшествия, к этому моменту огонь распространился на 50 квадратных метров.

– На данный момент ликвидировано открытое горение, проводится разборка и проливка места пожара, – добавили в ведомстве.

Обновление на 20:30:

Пожар полностью потушен.

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