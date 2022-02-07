В Приморье 7 февраля морозы опустятся до -24°C

В Приморье небольшая облачность и умеренный ветер. Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 7 февраля, в Приморье наблюдается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный умеренный ветер. Столбики термометров показывают -1...-12°C.

Во Владивостоке присутствует небольшая облачность, осадки не ожидаются. Северо-западный ветер достигает умеренных порывов. Утром морозы опустились до -12...-13°C, днем температура достигнет -5...-7°C.

В Уссурийске также небольшая облачность, умеренный северо-западный ветер, без осадков. Утром столбики термометров показывают -24°C, днем температура поднимется до -6...-8°C.

В Находке аналогичная ситуация: нет осадков, наблюдается небольшая облачность и умеренный ветер северо-западных направлений. Утром температура воздуха достигает -11...-13°C, днем станет теплее до -4...-6°C.

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