Полиция Владивостока заинтересовалась неадекватным мужчиной, размахивающим железными палками и следящим за детьми

Жители Второй речки обеспокоены. Фото: Екатерина ТИХАЯ

На первых февральских выходных в группах, посвященных жизни владивостокцев на Второй речке, люди рассказали о нескольких инцидентах, связанных с подозрительным мужчиной. Персона ведет себя неадекватно, говорит, что он богатырь, размахивает железными палками и преследует детей и женщин. Вполне может быть, что это тот самый человек, который раньше напугал мам с детьми на детской площадке. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в полицию, там заявили, что уже изучают информацию из социальных сетей.ё

– В район инцидента (Советский) направлен экипаж патрульно-постовой службы. Информация передана участковому уполномоченному полиции для проведения проверки и принятия законного решения. Полиция просит граждан своевременно сообщать о подобных случаях по телефонам 8(423)2320534, 02 или 102, – прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Приморью.

В настоящее время никаких новых данных о мужчине получить не удалось. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Напомним, что в середине ноября 2021 года странное поведение неизвестного мужчины напугало жителей центра. Там, в районе площади Семеновской и близлежащих улиц неоднократно встречали человека, который ругается матом и нападает на людей. А совсем недавно возле гаражей на улице Сельской на 26-летнюю девушку накинулся агрессивный прохожий. Незнакомец повалил свою жертву на землю, а затем начал таскать ее за волосы и пытался душить, сопровождая свои действия оскорблениями. Когда женщина попыталась оказать нападавшему сопротивление, он едва не скинул ее с обрыва.

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