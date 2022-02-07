Во Владивостоке иностранного парковщика выдворяют из России после безграмотной рекламы

Многих позабавили увиденные фотографии. Фото: instagram.com/dpskontrol125rus

На днях в социальных сетях появились фотографии, которые позабавили многих жителей Владивостока. На снимках изображена табличка, гласящая "афтастяка" и "100 рубул". Кадрами заинтересовалась полиция города.

- Как бороться с нелегальными парковками и веревочниками?

Такой вопрос задают жители приморской столицы под фотографиями. Многие с юмором отреагировали на увиденные снимки. А вот сотрудники полиции решили нагрянуть с проверкой к хозяину автостоянки и выяснили, что он занимается нелегальной деятельностью.

По информации пресс-службы УМВД Приморья, во Владивосток на улице Нижнепортовой 41-летний мужчина работал парковщиком на автостоянке. Казалось бы, ничего удивительного, человек зарабатывает деньги. Вот только мужчина этот – иностранец, у которого нет документа, разрешающего работать в России.

В отделе полиции выяснилось, что парковщик – уроженец одной из республик Средней Азии. В итоге в отношении мигранта составили административный протокол по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ за незаконную работу на территории Российской Федерации. Теперь ему грозит штраф до пяти тысяч рублей с выдворением за пределы нашей страны или без него. Решение об этом примет суд.

Сейчас полиция выяснят, кто является собственником площадки, на которой работал парковщик.

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