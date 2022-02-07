Приморцы-курильщики потеряли три миллиона рублей за прошлый год

Курение запрещено на детских площадках и на территории общепитов.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Приморье за 2021 год за курение в неположенных местах оштрафовали около четырех тысяч человек. К административной ответственности также привлекались люди, привлекавшие несовершеннолетних к этой пагубной привычке. Общая сумма штрафов за прошлый год достигла почти три миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.
Как поделились в ведомстве, за курение в запрещенных местах полиция составила 3 937 административных протоколов. Также к числу правонарушителей отнесли восьмерых приморцев, которые предлагали подросткам попробовать табак или покупали сигареты. В общей сложности сумма составила 2 миллиона 90 тысяч рублей.
В список территорий, на которых курение запрещено, относятся любые образовательные и лечебные учреждения, детские площадки, общественный транспорт, точки питания и торговли, зоны отдыха – пляжи и парки, государственные и муниципальные организации, вокзалы и аэропорты, лифты и подъезды многоквартирных жилых домов.
В ведомстве отметили, что за курение в общественных местах нарушители наказываются штрафом до 1 500 рублей, на детской площадке – до 3 000 рублей. Тем, кто привлекает несовершеннолетних к этому процессу, грозит штраф до 2 000 рублей.
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