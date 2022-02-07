На территории Голубиной пади во Владивостоке появятся девятиэтажные дома и детский сад

Голубиная падь вошла в проект комплексного развития. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Во Владивостоке большая часть территорий нуждается в комплексном развитии. Речь идет не только о строительстве новых жилых домов, но и о создании социальных и общественных объектов, новых улиц и благоустройстве общественных мест. Первой территорией, которая вошла в проект комплексного развития, стала Голубиная падь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам заместителя мэра Владивостока Алексея Ляйфера, мастер-план территории уже разработан, также подписана дорожная карта. Проект будут реализовывать частные инвесторы.

- Территория Голубиной пади застроена малоэтажными жилыми домами, большая часть из которых обветшала, некоторые объекты уже руинированы. Поэтому эти площади необходимо вовлекать в активную застройку.

В будущем на территории Голубиной пади кроме жилых домов построят детский сад и общественные пространства. В планах также развить улично-дорожную сеть.

- Этажность объектов будет переменная, преимущественно семь-девять этажей. Такое решение приняли архитекторы с учетом рельефа данной территорий.

Реализацией проекта займутся частные инвесторы. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

По плану хотят построить 370 тысяч квадратных метров строений. Из всех этих «квадратов» 170 будут жилыми. Таким образом, жилье получат около шести тысяч владивостокцев.

- В прошлом году мы ввели почти 500 тысяч квадратных метров жилья, выдано разрешений на строительство более 750 тысяч «квадратов», это 15 тысяч квартир. Таким образом, еще больше семей смогут улучшить свои жилищные условия. Сроки ввода этих объектов – 2022-2027 годы, - отметил Алексей Ляйфер.

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