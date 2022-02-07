Во Владивостоке снесут незаконно установленные гаражи в Советском районе

Устранением гаражей займется служба «Содержание городских территорий». Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

В ближайшие дни во Владивостоке будут сносить самовольно установленные гаражи. Речь идет о 20 строениях в районе улицы Русской, 84. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Специалист административно-территориального управления Советского района Андрей Кучма отметил, что собственники должны были самостоятельно освободить земельные участки, но не сделали этого. Поэтому по решению комиссии ликвидацией гаражей займется муниципальное дорожное предприятие.

Демонтировать металлические постройки будет служба «Содержание городских территорий». По данному адресу планируют убрать 17 гаражей площадью почти 20 квадратных метра и три контейнера, площадь которых составляет около 15 кв.м.

- У собственников есть еще буквально несколько дней, чтобы самостоятельно убрать незаконно размещенные объекты. В противном случае все они будут демонтированы и вывезены на площадку временного хранения, - поделился Андрей Кучма.

В пресс-службе городской мэрии напомнили, что незаконные постройки во Владивостоке убирают постоянно. Сносят самовольно установленные гаражи, рекламные конструкции, торговые павильоны. В 2022 году подобные объекты устранили с улиц: Ильичева, 3, Некрасовской, 76, Нижнепортовой, 8, проспекта Красного знамени, 94 и 101, проспекта Острякова, 11, Партизанского проспекта, 2а, Фонтанной, 57, Хабаровской, 27а.

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