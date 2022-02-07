У приморских предпринимателей остался последний шанс для подачи заявлений на торговлю цветами

Для продажи цветов людям предлагают 51 место в разных частях Владивостока. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Понедельник, 7 февраля, последний день, когда предпринимателя Владивостока могут подать заявки на аукцион по выбору точек для торговли цветами. Прием заявлений закончится в 17:00. В рамках аукциона людям предлагают 51 место в разных районах города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Начальная цена торгов начинается от 4 600 и до 7 700 рублей в зависимости от места. Продажа цветов в городе пройдет с 1 по 10 марта.

В городском управлении экономического развития специалисты заявили, что в 2022 году работы с незаконными продажами будут вестись активнее.

- К нам поступает большое количество звонков, и мы видим заинтересованность предпринимателей работать в рамках закона. Важно и получить прибыль, и не попасть на штрафные санкции, которые возможны при выявлении незаконной торговли

Заявки будут рассматривать 9 февраля в 15:00, а подведение итогов состоится 10 февраля в 11:00 по адресу проспект Партизанский, 3, аукционный зал «Агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости».

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