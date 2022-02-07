После этого видео на школьников из Владивостока обрушился шквал критики

Школьники честно сказали, что они думают о домашних заданиях Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во Владивостоке пошла мода на опросы, оказалось, что это отличный контент для социальных сетей, в особенности для Тиктока. Участниками небольшого интервью в центре города у блогера Артемия в этот раз стали школьники. Парень спросил мальчишек, что они думают о домашних заданиях и пригодятся ли им школьные знания в жизни. Ответ не устроил большинство приморцев, и на детей повалился шквал критики.

Что еще могли сказать ребята, когда услышали про «домашку», конечно они ответили, что им это не нужно. «Нам это не пригодится», короткий, но честный и, стоит отметить, детский ответ. Наверное, надо было все-таки спросить у мальчиков, почему они так считают, но на следующих кадрах один из них напевал в микрофон песню известного репера Моргенштерна. Люди услышали в речи школьника ненормативную лексику и сделали свои выводы. В комментариях под видео досталось не только парнишкам, но и всему подрастающему поколению в целом. Но нашлись и те, кто встали на защиту молодежи.

- Это последствия дистанционного обучения?

- А чему удивляться? Такое образование. Сейчас все решают деньги да интернет, вот и все.

- Глупо винить детей. Молодежь ровняется на звезд, без образования хотят стать блогерами. Считают, что уроки, это лишнее, лишь бы была камера в руках.

- Мы пробили дно. Вот это подрастающее поколение, конечно…

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о том, как команда блогеров устроила жителям города прослушку. Ребята раскрывают музыкальные вкусы приморцев и делятся ими в социальных сетях.

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