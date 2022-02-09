"Моряк-мошенник", объявленный в розыск, обманул жительницу Владивостока при устройстве на "жирный" рейс

Моряк-мошенник обманул жительницу Приморья при устройстве на судно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работающая на одном из промысловых судов жительница Владивостока захотела сменить работу, однако в результате лишилась всех сбережений. Малознакомый мужчина пообещал оформить ее на хороший рейс с достойным заработком, но попросил за свою услугу круглую сумму.

По информации «Комсомольской правды – Владивосток», роковое знакомство произошло в одном из хостелов Петропавловска-Камчатского, где женщина и другие члены экипажа проживали в ожидании рейса. Однажды к ней подошел молодой мужчина, представившийся Артуром.

Между ними завязался диалог, во время которого новый знакомый сообщил, что может помочь устроиться на хорошее судно. Он красочно стал расписывать свои связи в отделе кадров предприятия, пообещав «жирный» рейс и хорошую зарплату. Мужчина пояснил, что когда она вернется с рейса, он ей подробно и все расскажет.

Когда контракт закончился и женщина вернулась на судне во Владивосток, то первым делом набрала Артура. Он подтвердил, что все в силе, однако за свои услуги попросил деньги, чтобы «умаслить начальников». Морячка ему поверила и перевела на указанные счета более 120 тысяч рублей. Мужчина пообещал оформить необходимые документы и пристроить даму на хорошее судно.

Когда спустя время никто ей не перезвонил, а телефон Артура оказался недоступен, горожанка поняла, что стала жертвой афериста. Она обратилась с заявлением в полицию и описала произошедшее.

Оперативники вскоре выяснили, что 29-летний подозреваемый зарегистрирован в Ставропольском крае, где он уже объявлен в розыск за совершение подобных преступлений.

Полицейские опросили пострадавшую жительницу Владивостока и приступили к поискам моряка-мошенника. По факту случившегося проводится проверка.

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