Коворкинг, медиацентр и лаборатории: в Большом Камне откроют самую современную школу

Учебное заведение оснастят всем самым необходимым для развития подрастающего поколения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Приморья приоткрыло завесу тайны о строительстве самой современной школы в крае. Образовательное учреждение в Большом Камне откроет свои двери уже в этом году.

По словам министра образования Натальи Бондаренко, проект подходит к завершению, здание готово на 90%, туда смогут поступить 600 учеников. Учебное заведение оснастят всем самым необходимым для развития подрастающего поколения. Так, например, появятся два больших спортивных зала, библиотека, коворкинги (зоны взаимодействия и развития обучающихся), современный медиацентр, и это еще не все. Предусмотрели даже лаборатории, так называемые «точки роста», для углубленного изучения естественных наук и занятий технологическим творчеством. Ну и конечно, не обойтись без стадиона. Его обустройством займутся с наступлением тепла. Рядом с будущей школой расположен детский сад, и ожидается, что вместе они составят единый образовательный комплекс.

Напомним, что в ноябре 2021 года губернатор края Олег Кожемяко проверял, на каком этапе находится процесс возведения здания, и отметил, что сейчас особое внимание уделяется строительству жилья, в том числе арендного, и социальных объектов. Все это благодаря тому, что в Большом Камне находится крупнейшая в стране судостроительный завод «Звезда». Уже сейчас на верфи трудятся примерно 4,5 тысячи человек, а впоследствии количество работников планируют увеличить до 7 тысяч.

На сайте правительства также сообщили, что школа строится на средства Единой субсидии (часть госпрограммы развития Дальнего Востока).

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