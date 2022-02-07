Приморцев просят помочь опознать по татуировкам неизвестного мужчину

В медицинское учреждение мужчину доставили ночью с 5 по 6 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В социальных сетях появилась информация о мужчине, которого доставили в больницу Уссурийска. О нем и его родственниках ничего неизвестно. Отличительная черта внешности – крупные татуировки на теле.

Волонтеры организации «Примпоиск» на своей странице в Инстаграме разместили объявление о неизвестном мужчине. Доставили его в больницу Уссурийска в ночь с 5 на 6 февраля. По какой причине он оказался в медицинском учреждении – не ясно. Его лица на фотографиях нет, зато есть снимки крупных татуировок на теле. Именно по рисункам на грудной клетке и ногах приморцы пытаются найти людей, которые хоть что-то знают о человек.

Информацию о мужчине или его родственниках волонтеры просят сообщить по телефону: 8-914-721-22-32.

Татуировки, по которым волонтеры просят опознать мужчину. Фото: instagram.com/primpoisk25

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