Брат за брата: в Дальнегорске мужчина лишился жизни по роковой случайности

Суд вынес решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе 2022 года Дальнегорский районный суд рассмотрел уголовное дело о хладнокровной мести, совершенной на почве многолетней вражды. События, которые привели к столь печальному итогу, начались еще задолго до того, как преступник совершил непоправимое. За восемь лет до роковой ночи брат подсудимого Игоря (имя здесь и далее изменены, – прим.ред.) и брат Василия сильно повздорили, из-за чего первый взял травматический пистолет и выстрелил второму прямо в голову. После этих событий пострадавший остался инвалидом, а брата Игоря привлекли к ответственности. С той поры и начался конфликт «брат за брата».

Так что не удивительно, что Игорь и Василий испытывали друг к другу открытую неприязнь. В результате одной из словесных перепалок Игорь созрел для решительных действий. Подсудимый напился, взял охотничье ружье и пошел выяснять отношения к дому Василия и его брата. Подойдя к калитке, ведущей на придомовую территорию, он стал пинать ее ногами и кричать «Иди сюда!» Однако преступник не знал, что в доме гостят родственники Василия. Когда в сторону калитки зашагал мужчина, подсудимый поднял ружье и прицелился. Курок уже был взведен и в тот момент, когда дверь распахнулась, Игорь решил, что это его враг. Раздался выстрел, только после этого убийца понял, что совершил непоправимое, но даже тогда не попытался помочь пострадавшему. Убитым оказался Геннадий – родственник Василия. В результате ранения он скончался на месте от кровопотери.

Подсудимый признан виновным в преступлении по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Теперь он отправится в исправительную колонию строгого режима на 8,5 лет. Также преступник оплатит расходы потерпевшей на погребение и возместит 700 тысяч рублей за моральный вред.

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