Новое место притяжения: приморцы возводят завораживающие фигуры посреди ледяного моря

Люди складывают льдинки друг на друга. Фото: instagram.com/ksunia_si

Во Владивостоке кому-то из местных жителей пришло в голову продолжить популярную традицию возведения башенок из камня, но только в зимнем варианте. В итоге рядом с островом Скребцова, там, где на воде надламывается лед и превращается в квадратики, теперь блестят на солнце прозрачные скульптуры.

Люди складывают льдинки друг на друга, получаются своеобразные башни. Местные жители уже поняли, что такая достопримечательность служит отличным местом для фотосессии, а кто-то просто хочет сам установить такую же ледяную фигурку.

Лед надламывается и превращается в квадратики. Фото: instagram.com/ksunia_si

Подобные пирамидки начали строить еще в 2015 году, но только они были из камней. Ничего сакрального в них нет, просто забавная традиция, а кто-то верит в то, что они приносят удачу. Когда-то группа активистов построила на Вятлина 155 каменных фигурок, обычай многим полюбился, а теперь и вовсе приобрел новый формат.

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