После крупного пожара в Приморье пропала хозяйка сгоревшего дома

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Приморье крупный пожар уничтожил жилой деревянный дом. Пожар тушили не один час, однако спасти постройки, расположенные на участке, все же не удалось - постройка выгорела дотла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Произошло все в селе Меркушевка Черниговского района. Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны ранним утром понедельника, 7 февраля, в 04:32. Незамедлительно к месту пожара были направлены пожарные расчеты. Уже на месте сотрудники МЧС узнали от очевидцев, что в доме может находиться женщина 1941 года рождения.

Огонь уничтожил буквально все на своем пути - сгорел дом и отдельно стоящая рядом с ним летняя кухня. По данным пресс-службы, общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

После того, как пожар удалось ликвидировать, специалисты приступили к поискам останков 81-летней женщины. Однако тела предполагаемой погибшей обнаружить так и не удалось.

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

- Параллельно с этим, был организован поиск женщины по всей территории села с привлечением местных жителей. На завтра запланировано продолжение поисков, к которым дополнительно привлекут кинологов МВД России. Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, – сообщил врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Черниговскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю Игорь Колодняк.

Пока хозяйку дома ищут всем селом, специалистам предстоит выяснить причины пожара, а также виновное в случившемся лицо.

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