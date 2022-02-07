Родителям учеников 5-8 классов во Владивостоке предлагают при необходимости жаловаться на учителей

Фото: Мария ЛЕНЦ.

В понедельник, 7 февраля, ученики 5-8 классов школ дальневосточной столицы перешли на дистанционное обучение. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости Covid-19. Родителей школьников просят контролировать учебный процесс и в случае нарушений сообщать об этом в управление образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

В управлении уточнили, что все школы должны были обеспечить качественное дистанционное образование с 7 по 20 февраля. Для этого классные руководители заранее собирали информацию о возможности родителей организовать учебное место для онлайн-занятий. В обязанность школ в сложившейся ситуации входит проведение уроков согласно расписанию с помощью платформ Zoom, Skype, Discord.

- Если родители видят, что не соблюдается учебный график или детям приходят задания через мессенджеры без проведенных уроков, об этом следует сообщать в управление. Для этого необходимо заполнить форму, - уточнил и. о. руководителя управления Максим Кильчевский.

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