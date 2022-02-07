Приморцы перевозили в багажнике авто шкуру и части тигра, возбуждено уголовное дело

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Приморском крае сотрудники полиции пресекли продажу шкуры и дериватов амурского тигра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Действие развернулось в селе Новокрещенка Красноармейского района Приморья. Там, собственно, и были задержаны подозреваемые в сбыте дериватов амурского тигра за 250 тысяч рублей. Как выяснилось позже, задержанные уже были судимы. На этот раз ребята перевозили в багажнике авто части тигра, за что и были задержаны сотрудниками полиции.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

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