Утром, 8 февраля, в Приморье столбики термометров показывают -24°C

В крае небольшая облачность, осадки отсутствуют. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 8 февраля, в Приморье ворвалось повышенное атмосферное давление. В крае наблюдается небольшая облачность, без осадков. Умеренный ветер северо-западных направлений. Столбики термометров показывают -9...+2°C.

Во Владивостоке умеренный северо-западный ветер, небольшая облачность. Осадки отсутствуют. Утром температура опустилась до -11°C, но днем повысится до -3...-5°C.

В Уссурийске снежный осадки не наблюдается, порывы северо-западного ветра умеренные, есть небольшая облачность. Утром холода достигли -23...-24°C, днем потеплеет до -2...-4°C.

В Находке аналогичная погода: небольшая облачность и без осадков. Порывы северо-западного ветра слабые до умеренного. Утром столбики термометров показывают -10...-11°C, днем температура изменится до -1...+1°C.

Напомним, что синоптики предсказали Приморью снег, который принесет с собой циклон с Китая.

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