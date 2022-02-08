Коронавирус набирает обороты в Приморском крае

В Приморье продолжается прививочная кампания населения Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Пятая волна коронавируса обрушилась на Приморье, число заболевших растет каждый день. Если шестого февраля зараженных за сутки было 1378 человек, седьмого числа вирус подхватили 1420. За все время пандемии в крае зафиксировано 120 162 случаев заражения.

Не смогли справиться с болезнью 5 приморцев, всего вирус унес жизни 1 742 человек.

Однако 447 людям все же удалось выздороветь. Победить covid-19 смогли 99 885 жителей края.

В Приморье продолжается прививочная кампания населения. Как минимум первым компонентом вакцины привились 983 640 человека.

Напомним, что с 4 февраля АИЦ в крае работают круглосуточно.

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