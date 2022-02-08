Полиция: пугающий жителей Владивостока мужчина – пациент психоневрологического диспансера

Задержанный – 38-летний житель Владивостока. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Полиция нашла неизвестного мужчину, который пугает жителей в районе Второй речки Владивостока – он говорил странные вещи, размахивал железными палками и преследовал детей и женщин. Об этом люди написали в социальных сетях, после чего правоохранительные органы отправились в Советский район и нашли подходящего по описанию человека.

– Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. Задержанным оказался 38-летний житель дальневосточной столицы. Участковые уполномоченные полиции установили, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, – рассказали в пресс-службе ГУВД Владивостока.

Персону передали врачам, его поместили в стационар.

Добавим, что похожего неадекватного мужчину и раньше замечали на Второй речке. В прошлый раз человек напугал мам с детьми на детской площадке. После этого даже приезжала полиция. По некоторым данным, отклонения в поведении могут быть из-за заболевания. Из-за этого люди думают – это один и тот же человек, хотя в полиции это опровергли.

Кроме того напомним, что в ноябре прошлого года странное поведение неизвестного мужчины напугало жителей центра. Там, в районе площади Семеновской и близлежащих улиц неоднократно встречали человека, который ругается матом и нападает на людей. А совсем недавно возле гаражей на улице Сельской на 26-летнюю девушку накинулся агрессивный прохожий. Незнакомец повалил свою жертву на землю, а затем начал таскать ее за волосы и пытался душить, сопровождая свои действия оскорблениями. Когда женщина попыталась оказать нападавшему сопротивление, он едва не скинул ее с обрыва.

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