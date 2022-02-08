В популярном супермаркете Владивостока парень набрал три корзины просроченных продуктов

В популярном супермаркете Владивостока парень дошел до кассы с тремя корзинами просроченных продуктов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У одного из жителей Владивостока поход в супермаркет превратился в шоу «Ревизорро». Парень собрал три корзины просроченных продуктов. Там были пряники, сосиски, куриные сердечки, на всех продуктах был переклеен срок годности.

- Магазин торгует просрочкой, прекрасно об этом знает и возвращает деньги за нее в штатном режиме. Обычная карусель на внимательность: «увидит, не увидит», - пишет примотай в социальных сетях.

Парень попытался купить все эти находки на кассе, открывал и проверял упаковки перед кассиром. Из-за этого возникла очередь, ему стали выкрикивать, что он вообще-то не в ресторане. Деньги молодому человеку вернули, а в комментариях многие отметили, что в таких случаях нужно идти не на кассу, а к управляющему.

"Комсомолка" уже связалась с представителями торговой сети и ждет разъяснений.

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