«Гобажо», «чифанька» и другие диалекты Приморья могут попасть на всероссийскую языковую карту

Многие слова пришли в приморский лексикон из Китая. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Интересные слова и выражения будут «нанесены» на языковую карту России в рамках проекта «Подслушай незнакомца». Участники проекта могут рассказать о современных или сугубо местных фразах, которые услышали в повседневной речи. Жителей Приморья также приглашают поделиться своими фразеологизмами на платформе Другое дело.

На языковую культуру любого региона оказывают влияние местные обычаи, традиции, мода или географическая близость к другим странам. Например, в приморском диалекте часто встречаются такие слова, как: сопка, гостинка, прадик, куня.

Последнее как раз связано с соседним Китаем - так неформально обращаются к жительницам поднебесной. В Приморском крае широко распространены так называемые китаизмы – «гобажо», «чифанька», «фанза».

Писатель, журналист Василий Авченко отмечает, что на сегодняшний день сложно найти слово, которое использовалось бы только во Владивостоке или только в Приморье.

«Мы не живем в изоляции, в вакууме, да и интернет многократно ускорил перемещение лексических единиц, языковую миграцию. Да, есть «сопка» вместо «холма» и «горы», но «сопку» используют и в Забайкалье, и на Камчатке, и даже в Крыму. Есть, допустим, «гостинка» (малосемейка), очень владивостокское слово и понятие, но мне рассказали, что это же слово бытует и в Калининграде, например.

Уместнее говорить о тех словах, которые у нас более популярны и расхожи, чем в других регионах. Допустим, мы относимся к тем регионам, которые говорят «файлик», а не «мультифора» (прозрачная папочка, чехол для бумаг). Еще было словечко, но уже почти ушло, – «матрица» в значении «пустой компакт-диск», «болванка». Но не удивлюсь, если его знают и в других городах», - рассказывает журналист.

По словам Авченко, единственное слово, которое можно назвать чисто владивостокским, – это «очкур», «очкуры» (закоулки, потайные переходы).

«Происхождение его загадочно. У Даля «очкур» – это брючный ремень, но, видимо, слово пришло от моряков, на судах очкурами называли как раз различные тайные коридорчики и закоулочки. Нигде больше этого слова не встречал. Но не удивлюсь, если оно имеет хождение и в каких-то других портовых городах», - объяснил писатель.

С тем, что региональная лексика отображает род занятий людей, территориальную близость к другим странам, согласна учитель русского языка и литературы Елена Некрасова владивостокской СОШ №6.

«В пример можно привести слово «китайка» в значении «недорогое заведение с китайской кухней» или «чифанить», то есть принимать пищу. Также приморцы жмут краба вместо руки и говорят «зусман», когда холодно, а во Владивостоке мы гуляем по набке (набережной). Все это – диалектные слова, специфичные для нашего региона», - отмечает учитель.

Если вы тоже услышали необычное слово или запоминающуюся фразу, напишите о ней на платформе «Другое дело» президентской АНО «Россия — страна возможностей». Для этого необходимо зарегистрироваться или войти через социальную сеть «ВКонтакте» и добавить свою фразу.

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