Хотел купить права, а получит «уголовку»: молодой приморец попался на взятке

По версии следствия, все началось летом 2019 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Летом 2019 года 23-летний житель Владивостока планировал получить водительское удостоверение категории «В», но видимо не был уверен в своих силах, поэтому собрался действовать незаконно. Вместо сдачи экзаменов, он решил заплатить должностному лицу в общей сложности 95 тысяч рублей.

С этой целью молодой человек встретился на улице Вострецова дальневосточной столицы со своим знакомым – посредником сделки. Подозреваемый передал через подельника 67 тысяч рублей, а в ноябре того же года перечислил ему остаток.

Однако об этом стало известно правоохранителям, следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ о даче взятки должностному лицу.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и устанавливают все события произошедшего. Мужчине грозит крупный штраф. На посредника незаконных действий тоже завели уголовное дело.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.