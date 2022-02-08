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Владивосток8 февраля 2022 2:59

Хотел купить права, а получит «уголовку»: молодой приморец попался на взятке

Житель Владивостока пытался подкупить должностное лицо ради прав на авто
ГОНЧАРОВА Ольга
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По версии следствия, все началось летом 2019 года.

По версии следствия, все началось летом 2019 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Летом 2019 года 23-летний житель Владивостока планировал получить водительское удостоверение категории «В», но видимо не был уверен в своих силах, поэтому собрался действовать незаконно. Вместо сдачи экзаменов, он решил заплатить должностному лицу в общей сложности 95 тысяч рублей.

С этой целью молодой человек встретился на улице Вострецова дальневосточной столицы со своим знакомым – посредником сделки. Подозреваемый передал через подельника 67 тысяч рублей, а в ноябре того же года перечислил ему остаток.

Однако об этом стало известно правоохранителям, следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ о даче взятки должностному лицу.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и устанавливают все события произошедшего. Мужчине грозит крупный штраф. На посредника незаконных действий тоже завели уголовное дело.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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