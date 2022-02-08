ДРСК в 2022 году направит на модернизацию электрических сетей Приморья более 3,8 миллиарда рублей

Фото предоставлено пресс-службой АО «ДРСК» Приморский филиал.

Входящая в Группу РусГидро Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) в 2022 году вложит в мероприятия, предусмотренные программой модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК), более 3,8 миллиарда рублей.

В этом году в рамках программы МиРЭК энергетики продолжат реконструкцию подстанции 110/35/6 кВ Западная в Артеме с установкой дополнительного трансформатора 220/35/6 кВ мощностью 63 МВА, что позволит разгрузить существующие подстанции. Также ведется реконструкция подстанций 35/6 кВ Академическая и 110/6 кВПромузел в пригороде Владивостока.

Для повышения надежности электроснабжения Первомайского района Владивостока прокладывается кабельная линия 110 кВ протяженностью шесть километров. Эти работы планируется завершить к концу 2022 года, после чего существующая воздушная линия электропередачи будет демонтирована с территории жилой застройки. Также в текущем году планируется разработка проектной документации по переводу подстанции 35/6 кВ Ипподром на напряжение 110 кВ. Полностью модернизировать этот энергообъект планируется в 2023 году.

Реконструкция кабельных и воздушных линий электропередачи 35 110 кВ будет проведена во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. Кроме того, в течение года будет разработана проектная документация по реконструкции подстанции 110 кВ Чайка» и подстанции 110 кВ Спутник с ВЛ 110 кВ Чайка-Спутник. Эти работы необходимы для усиления схемы выдачи мощности модернизируемой Владивостокской ТЭЦ-2.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ДРСК» Приморский филиал.

В 2022 году будут начаты работы по реконструкции подстанции 110 кВ Молодежная (Арсеньев) с заменой двух силовых трансформаторов, при этом мощность каждого из них увеличится с 16 МВА до 25 МВА, и подстанции 35 кВ Тавричанка с заменой двух силовых трансформаторов 5,6 МВА на 10 МВА. Завершение реконструкции запланировано на 2023 год.

Особое внимание будет уделено повышению надежности электросетевого комплекса Надеждинского района и Артемовского городского округа. В Надеждинском районе планируется провести масштабную реконструкцию линий 6/10 0,4 кВ общей протяженностью более 75 километров и заменить 36 трансформаторных подстанций в девяти населенных пунктах. В поселке Соловей-Ключ будут построены две новые подстанции 35/6 кВ Дачная и Вираж. В Артемовском городском округе будут реконструированы более 45 объектов – это реконструкция линий электропередачи общей протяженностью более 25 километров, замена более 20 трансформаторных подстанций и установка еще трех новых ТП. Кроме этого, реконструкция распределительных электрических сетей будет проходить в Партизанском, Шкотовском, Хасанском районах и г. Фокино.

Также в 2022 году будут продолжены работы по ремонту зданий подстанций, расширению и чистке просек.

Программа МиРЭК была принята в конце 2020 года, ее задача – повышение надежности работы электрических сетей Приморья. В течение пяти лет приморский филиал ДРСК будет проводить комплексную реконструкцию и модернизацию электросетевого комплекса во Владивостоке, Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах, Артемовском и Партизанском городском округах. Общие инвестиции в реализацию программы составят более 15 миллиардов рублей.

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