«Адмирал» досрочно завершил регулярный хоккейный сезон

"Моряки" сразятся за победу в Sochi Winter Сup. Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока не сможет доиграть несколько матчей КХЛ, потому что досрочно завершились состязания в сезоне 2021-2022. О прекращении регулярного сезона заявил президент КХЛ Алексей Морозов. По информации на официальном сайте лиги, в плей-оффе примут участие сильнейшие команды. Игра пройдет в марте этого года.

Решение не проводить регулярный чемпионат во время Олимпийских игр приняли по многим причинам. В том числе, из-за пандемии. О завершении выступлений в сезоне 2021–2022 годов объявил на своей странице в Инстаграме владивостокский клуб «Адмирал».

- Лига приняла решение не возобновлять матчи после Олимпийских игр. 1 марта стартует плей-офф. 16 команд-участниц будут распределены по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

В пресс-службе местного хоккейного клуба «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали, что участвовать в плей-оффе спортсмены не будут. Возможно, из-за того, что в общей таблице турнира КХЛ «моряки» находятся на 23 места. Зато приморские хоккеисты будут сражаться за победу в Sochi Winter Сup и Sochi Winter Series. По информации из Инстаграма «Адмирал» в соревнованиях примут участие еще два клуба, кроме владивостокского: СКА (Санкт-Петербург) и «Сочи». Начнутся игры 9 февраля, а завершатся 11 числа.

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