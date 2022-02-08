Водителя опрокинутого на дороге в Приморье бензовоза доставили в больницу

Разлив дизельного топлива не обнаружен. Фото: пресс-служба МЧС Приморья.

В Приморье ГИБДД проводит проверку по факту аварии, участником которой стал бензовоз. Транспорт опрокинулся на дороге «Рудная Пристань-Терней». Сотрудники МЧС спиливали деревья, чтобы высвободить машину. О подробностях рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

По информации ведомства, водитель бензовоза марки Nissan Diesel двигался со стороны Рудной Пристани в Терней. По пути мужчина съехал с дороги, а после транспорт опрокинулся. Как отметили в пресс-службе, приморец не учел особенности пути и машины, что и привело к печальным последствиям.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД и МЧС не обнаружили водителя. Когда его нашли, доставили в больницу, так как во время ДТП он получил травмы различной тяжести.

Авария произошла днем, на дороге не было гололедицы, а участок не является опасным. Разлив перевозимого топлива не обнаружен. ГИБДД Приморья расследует все обстоятельства происшествия.

Напомним, что бензовоз опрокинулся в понедельник, 7 февраля. Спасатели не обнаружили в салоне машины водителя, оказалось, он ушел домой.

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