«Рыбу то поймал?»: в Приморье очередной автомобиль ушел под лед

Водитель успел вылезти из автомобиля. Фото: instagram.com/primorye_online

Во вторник, 8 февраля, пользователи социальных сетей сообщили еще об одном случае неудачной рыбалки. Автомобиль любителя зимней ловли ушел под лед.

- Очередная машина, которая мечтала стать подводной лодкой, скоро будет обнаружена в районе Шкотово. Запреты на автомобилистов не работаю от слова «совсем». Почти ежедневно на льду проваливается как минимум один автомобиль, - констатируют жители края.

Как можно понять, многие приморцы возмущены тем, что рыбаки продолжают выезжать на лед. К счастью, по информации автора поста, никто не пострадал. По фотографии видно, что у автомобиля открыта передняя дверь, а хозяин транспорта стоит рядом. Значит он успел вылезти наружу до того, как машина погрузилась в воду.

Однако некоторых не волнует состояние автомобиля или его владельца.

- Рыбу то поймал?

Напомним, что в пятницу, 4 февраля, в воду погрузились сразу два автомобиля, но в разных местах. Одно ЧП произошло на реке Артемовке, а другое – в районе Безверхово.

Сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю еще раз напоминают об опасности нахождения на льду.

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