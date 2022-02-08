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Владивосток8 февраля 2022 7:00

Специалисты объяснили, почему могут быть задержки с электронными больничными в Приморье

Врачи напоминают, что назначают лечение детям при личном осмотре
Анастасия АЛЯМКИНА
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Некоторые жителя Приморья не могут открыть больничный дистанционно.

Некоторые жителя Приморья не могут открыть больничный дистанционно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Приморье продолжает набирать обороты с каждым днем. За минувшие сутки COVID-19 заразились 1 420 человек. Из-за резкого увеличения числа заболевших краевой Минздрав рассказали, что делать и куда обращаться с симптомами ОРВИ. Однако не всем понравились рекомендации специалистов.

В «Комсомольскую правду – Владивосток» обратились жители, которые не могут дистанционно открыть больничный. По словам людей, им никто не назначает лечение и советуют самостоятельно отправиться в поликлинику. Такая же ситуация обстоит и с детьми.

Редакция связалась с пресс-службой Минздрава Приморья. Корреспонденту ответили, что для стабильной работы новой системы требуется время.

- Приказ был выпущен в пятницу, 4 февраля. Прежде чем он вступит в силу, его нужно адаптировать документально и регламентировать в каждое медицинское учреждение, состыковать с МФЦ, до каждого оператора донести новые скрипты. По нашим данным, в Приморском крае система полноценно заработает 9-10 февраля.

Также в пресс-службе рассказали, почему удаленное лечение не назначают детям.

- В инструкции четко прописано, что ребенок должен быть осмотрен врачом. Дистанционно их лечить никто не будет, тем более, если есть симптоматика. Нужно вместе с ребенком идти в АИЦ, а если состояние тяжелое – вызывать врача на дом.

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