Владивостокский клуб «Динамо» одержал сокрушительную победу над Москвой

"Динамо" не давало соперникам времени на передышку. Фото: Пресс-служба БК «Динамо-Владивосток»

Накануне владивостокская команда «Динамо» столкнулась на баскетбольном поле с игроками МБА из Москвы. Приморские спортсмены одержали победу со счетом 89:68. О триумфе баскетболистов рассказали на официальном сайте клуба.

С самого начала игры владивостокские ребята показали, кто здесь хозяин. Они почти не позволяли своим соперникам перевести дух и не давали свободных бросков. В итоге команда «Динамо» одержала твердую победу в первой четверти матча со счетом 20:9.

Во второй четверти приморские баскетболисты не сдавали позиции. В какой-то момент соперникам удалось сократить разрыв до пяти очков, но после таймаута все вернулось на круги своя. Под конец четверти «Динамо» нанесло два сокрушительных удара: первый рывок со счетом 7:0, второй – 11:0. Итог составил 41:24 в пользу Владивостока.

После перерыва москвичи пытались одержать верх над приморскими баскетболистами. Долгое время команды боролись на равных, но к концу спортсмены МБА смогли набрать больше очков. Счет составил 64:47.

В последней четверти гости вошли в игру с новыми силами, но после таймаута «Динамо» опередило их. Два очка заработал Андрей Десятников и «трешки» Кирилл Ситник, Майкл Эдвардс и Агасий Тоноян.

Матч завершился счетом 89:68.

- Отличная игра, парни были сконцентрированы практически все 40 минут игры. Хорошо двигали мяч, доводили его до открытого игрока, сохраняли баланс между быстрой и позиционной игрой. Выполнили установку в защите. Сегодня мы играли как единое целое и получали удовольствие, - прокомментировал соревнование старший тренер «Динамо» Алексей Голяхов.

О баскетбольном состязании высказался и главный тренер МБА Александр Афанасьев.

- Хочу поздравить Владивосток — хорошая и качественная игра. Они переиграли нас везде, мне сложно комментировать такой матч. Мы расстроились, не попали с периметра и просто перестали играть. Мне не нравится сам настрой после таких неудач: игра не может всё время получаться, всегда будут ошибки.

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