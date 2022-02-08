В Приморском крае пожарные потушили микроавтобус

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Минувшей ночью, 7 февраля, в Приморье сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По имеющимся данным, пожар случился в селе Романовка, шкотовский район. На пульт пожарной охраны в 23:27 поступил звонок. На другом конце провода сообщили о возгорании микроавтобуса.

На момент прибытия специалистов пламя успело объять весь автомобиль. По данным пресс-службы ведомства, пожар повредил автомобиль на площади восемь квадратных метров. Причины, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

- Всего в тушении было задействованы 2 единицы пожарной техники и 6 человек из числа краевой противопожарной службы, - говорится в сообщении.

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