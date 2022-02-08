В среду, 9 февраля, в Приморье потеплее до +4 градусов

Фото: Анна СОБОЛЬ.

Оттепели до +4 градусов придут в Приморье в ближайшие дни. Такие данные публикует портал «Примпогода».

По данным синоптиков, в среду, 9 февраля, северные потоки нижней тропосферы сменятся на западные, что принесет в Приморский край теплый воздух. Как итог – повышение температурного фона и днем, и ночью. Минимальная температура составит -15...-24°С, в горных районах -25...-30°С, на побережье -7...-14°С. Максимальная -1...-7°С, на юге местами оттепели 0... +4°С.

Что касается погоды в дальневосточной столице, то в ближайшие сутки снега во Владивостоке все также не ожидается, станет еще теплее, минимальная температура -7...-10°С, максимальная -1...-4°С.

Кстати, метеорологи утверждают, что такие высокие температуры, которые установились во Владивостоке в первой декаде февраля, встречаются нечасто, примерно один раз в 4 — 5 лет.

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