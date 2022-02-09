Число зараженных COVID-19 в Приморье достигло полутора тысяч

Прививку от коронавируса получили 987 523 человека в Приморье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество заболевших коронавирусом в Приморье увеличивается с каждым днем. По данным регионального оперштаба за минувшие сутки вирусом заразились 1 517 человек – почти на сто человек больше, чем было 8 февраля. За все время пандемии выявили 121 679 случаев заболевания.

Сильный вирус унес жизни шести человек. А за весь период царствования болезни от COVID-19 скончались 1 748 приморцев.

По данным на 9 февраля, побороть недуг смогли 463 человека, всего – 100 348 приморцев.

В крае продолжается активная прививочная кампания. Как минимум первый компонент вакцины получили 987 523 человека.

Напомним, при наличии симптомов ОРВИ можно позвонить в поликлинику или на «горячую линию» по номеру: «122». При необходимости вам дистанционно могут открыть больничный.

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