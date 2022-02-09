Приморцы хотят жаловаться на автомобилистов-нарушителей

Подать жалобу можно будет с помощью портала "Госуслуги" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несоблюдение правил дорожного движения – одна из острых проблем и причина печальных последствий, таких как повреждения машин и травмы, которые получают водители. Автомобильный сайт Дром поинтересовался у автомобилистов Приморья, готовы ли они жаловаться на нарушителей ПДД, если такая функция появится на портале «Госуслуги».

Большинство водителей, а именно 63%, положительно ответили на вопрос. Из этого количества 32% готовы сообщать о нарушениях, если их «не будут дергать лично».

Нашлись и автолюбители, которые не стали бы пользоваться этой функцией. Количество таких приморцев составило 37%. Из них 29% считают это «стукачеством», а оставшимся 8% просто лень.

В среднем по России 67% жителей сообщили бы о нарушениях ПДД. В Москве и Санкт-Петербурге почти 80% опрошенных готовы бороться с безответственными водителями. А вот в Забайкалье, Бурятии и Амурской области 45% людей не собираются рассказывать о нарушениях.

Опрос проходил по всей России, и участие в нем приняло 11 тысяч автолюбителей.

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