Алкоголь, ограбление, тюрьма: приморец вернется за решетку за очередное преступление

Вор-рецидивист проведет 2,5 года в колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Артема, не успел выйти из тюрьмы, как взялся за старое. По словам следователей, 29-летний мужчина уже был судим за кражу и разбой. Он отсидел семь лет и в 2020 году вышел на свободу.

Мысль об очередном преступлении пришла к нему уже в августе 2021: накануне мужчина выпивал, горячительные напитки закончились и деньги тоже. Артемовец не смог придумать ничего лучше, как снова ступить на «скользкий путь». С этой целью он пошел в банк, где приметил пенсионера, который в этот момент снимал деньги с банкомата. Злоумышленник подкрался со спины, отпихнул пожилого человека, забрал 13 тысяч и убежал. Потерпевший 70-ти лет сразу вызвал полицию. Сотрудники приехали на место, опросили работников банка, изучили записи с видеокамер, после чего нашли и задержали преступника. В полиции приморец во всем признался и был заключен под стражу.

Следователи завели уголовное дело по 161 статье УК РФ (грабеж). В пресс-службе МВД по Приморью сообщили, что суд уже вынес приговор – вор-рецидивист проведет 2,5 года в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учтивый мошенник кинул жительницу Владивостока и посоветовал ей быть внимательнее

Женщина хотела арендовать квартиру и нарвалась на афериста (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.