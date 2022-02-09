У жителей Владивостока остался всего один день, чтобы покататься на коньках в центре города

Во Владивостоке еще открыты 75 бесплатных катков.
Фото: Артур ВОВЖЕНЯК
Среда, 9 февраля – последний день, когда жители и гости дальневосточной столицы могут покататься на коньках на центральной площади города. В четверг, 10 февраля, начнется демонтаж новогоднего катка.
Кроме катка в центре Владивостока будут демонтировать и зимний городок. А в парке Минного городка уберут горки.
Напомним, что в приморской столице еще открыты 75 бесплатных катков, которые работаю на придомовых и пришкольных территория. А в парке культуры и отдыха имени Лазо работает прокат коньков и есть теплое помещение для переодевания и отдыха.
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