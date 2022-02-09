Специалисты рассказали, нашли ли аммиак в поселке во Владивостоке

Во время ЧП эвакуировали 400 человек. Фото: пресс-служба МЧС Приморья.

В среду, 9 февраля, на складе предприятия «Ратимир» произошла утечка аммиака. ЧП удалось устранить. В пресс-службе МЧС Приморья поделились результатами проверки.

Как рассказали в ведомстве, замеры проводили специалисты поисково-спасательной службы Владивостока. К счастью, превышение концентрации газа за пределами предприятия не обнаружили.

Ситуации прокомментировали и в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья.

- Высоколетучее соединение в контакте с воздухом быстро испаряется. Если МЧС не подтвердило наличия угрозы работникам, то и экологии тоже ничего не угрожает.

Напомним, что ЧП произошло по адресу 3-я Шоссейная. Из всех помещений предприятия эвакуировали 400 человек. По информации МЧС, сотрудники компании сами устранили утечку аммиака. В пресс-службе «Ратимир» отметили, что никто не пострадал.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Советского района во Владивостоке Владимир Синенко.

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На складе «Ратимира» во Владивостоке произошла утечка аммиака, эвакуировали 400 человек

В компании разъяснили ситуацию (подробнее...)

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