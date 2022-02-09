Жительница столицы Приморья хотела вернуть духовную энергию и нарвалась на аферистку

Жительница Владивостока обратилась к гадалке и лишилась своих денег Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Доверие к экстрасенсам и гадалкам зачастую заканчивается для приморцев пустым кошельком. Мошенники под предлогом оказания эзотерических услуг попросту обманывают своих клиентов, выманивая у них деньги.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что очередной жертвой аферистов стала жительница Первореченского района Владивостока. Женщина в Инстаграме нашла объявление некой гадалки, которая обещала вернуть духовную энергию и усилить биополе.

Горожанка по имени Ева поверила в волшебные силы чародейки и вышла с ней на связь. Та охотно описала силу своего воздействия и убедила девушку перевести ей деньги за услуги, которые она «оказывает на расстоянии».

Доверчивая клиентка в общей сложности перечислила гадалке более 20-ти тысяч рублей, но магического воздействия и возвращения духовной энергии не ощутила. Когда она поняла, что с нее просто выманивают деньги, то перестала делать переводы. На это колдунья отреагировала очень агрессивно – она стала присылать ей сообщения с различными проклятиями и угрозами расправы, чем буквально шокировала девушку.

Испугавшись за свою безопасность, горожанка обратилась за помощью в полицию. Она сообщила о мошенничестве и угрозах. Сейчас стражи порядка устанавливают личность «гадалки», которой грозит уголовная ответственность. По факту случившегося проводится проверка.

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