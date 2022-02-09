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Владивосток9 февраля 2022 5:11

С конца февраля приморцы с антителами смогут получить QR-код

Срок действия сертификата составит шесть месяцев
Анастасия АЛЯМКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Требований к уровню антител нет.

Требований к уровню антител нет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав России изменил форму COVID-сертификата. Теперь документ о полученной вакцинации или перенесенном коронавирусе можно будет оформить при положительном результате теста на антитела. Приказ вступит в силу с 21 февраля.

Как рассказал в федеральном ведомстве, QR-код будет оформляться при наличии на «Госуслугах» результатов тестов на антитела не более трех дней с момента подачи заявления. Тест на антитела можно проводить в любой лицензированной лаборатории.

- Требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме, - отметил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Также в ведомстве объяснили, что срок действия сертификата шесть месяцев.

Также QR-код можно будет получить при положительных результатах ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Срок действия сертификата в данном случае – год с момента положительного ПЦР-теста.

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