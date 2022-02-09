Опять горим? Жителей Владивостока потревожил черный дым в районе ТЦ «Ладыгина»

Приморцы отметили, что возгораний во Владивостоке стало много. Фото: insagram.com/dpskontrol125rus

Жители Владивостока подняли панику. Дело в том, что в социальных сетях появилась фотография очередного возгорания. Люди забеспокоились, что горит торговый центр. О произошедшем стало известно из социальных сетей.

Как сообщили пользователи Инстаграма, очередной пожар произошел в торговом центре «Ладыгина». На фотографии хорошо виден черный густом дым, идущий как раз со стороны здания. Паникующие люди отметили, что пожаров в приморской столице стало слишком много.

- Теперь каждый день что-то гореть будет?

«Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой МЧС, чтобы узнать, действительно ли горит торговый центр. В ведомстве рассказали, что горело не само здание, а мусор в рядом стоящих контейнерах.

Позднее эта же информация появилась и в социальных сетях. Некоторые успокоились после этой новости, однако другие заявили, что горящие мусорные баки прямо в городе – это не нормально.

Напомним, что во вторник, 8 февраля, во Владивостоке мощный огонь охватил постройки в районе Третьей рабочей. Оказалось, что горел небольшой объект между рынком и проспектом Красного Знамени, 123д.

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