На аварийном участке во Владивостоке снизят скоростной режим

В список аварийных участков попали 40 адресов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке на участке улицы Маковского от бывшего «19 КП» до «Фабрики Заря» регулярно происходят ДТП. По данным ГИБДД, за последние пять лет здесь было 300 аварий, в которых 28 человек погибли и 371 получили травмы. Чтобы сократить число автокатастроф, на дороге снизят скоростной режим с 80 до 60 км/ч. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД Приморья Елена Иванова, отметила, что чаще всего на улице Маковского машины съезжают с дорог, врезаются в уличные фонари или сбивают пешеходов.

- Исходя из анализа аварийности, необходима установка удерживающих ограждений, которые способные предотвратить съезды с дороги с дальнейшим наездом на препятствия. Пока данные ограждения не будут установлены, считаем целесообразным снижение скоростного режима до 60 км/ч в обоих направлениях.

Специалисты напоминают, что водители должны выбирать безопасную скорость, опираясь на состояние погоды и дороги. Особенно это важно по утрам, когда бывает гололед из-за перепада температуры.

Согласно статистике ГИБДД по итогам 2021 года число ДТП в приморской столице уменьшилось почти на 27%, но аварийные участки все еще существуют. В этот список попали около 40 адресов. В некоторых местах необходимо нанести разметку или установить знаки, а в других установить светофоры на сложных перекрестках. В 2022 году эти работы проведут по 25 адресам.

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