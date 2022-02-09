В Приморье месть девушки обернулась против нее

Супруги поругались, и жена решила проучить мужа неожиданным способом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Есть такое выражение «милые бранятся – только тешатся», однако так происходит не всегда. Так, в полицию пришла 24-летняя жительница Партизанска и написала о том, что у нее угнали автомобиль Toyota Caldina. Сотрудники предупредили девушку об ответственности за ложный донос, но она настаивала, что оставила машину возле своего подъезда, а потом она пропала. По словам заявительницы, угнал авто ее 27-летний супруг, за что она решила привлечь его к уголовной ответственности.

Когда полицейские нашли предполагаемого угонщика и автомобиль, вскрылись новые подробности этой истории. Оказалось, что накануне супруги выпивали вместе со знакомой семейной парой. В какой-то момент мужья ушли за добавкой, но забыли предупредить об этом своих жен. Женщины отправились на поиски своих половинок и, встретив их, устроили скандал. После выяснения отношений мужчины ушли неизвестно куда, а женщины вернулись домой. Видимо, тогда у них созрел план, как наказать супруга заявительницы. Они решили оставить машину в соседнем дворе, а сами отправились писать заявление в полицию.

Месть жены внезапно обернулась против нее самой. Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Теперь женщина может лишиться свободы на срок до двух лет или заплатит крупный денежный штраф, сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю.

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