В Приморье ФСБ задержала дельца с черной икрой

За попытку сбыть контрабанду черной икры мужчина может отправиться в тюрьму на три года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Хабаровского края не побоялся уголовной ответственности и, в попытке нажиться на доверчивых людях, в августе 2021 года купил 1,5 килограмма деликатеса от амурского осетра. Рыба, между прочим, входит в перечень особо ценных диких животных и занесена в Красную книгу в РФ. Мужчину это не смутило, и в сентябре того же года он решил продать купленное добро и поехал в поселок Зарубино Хасанского района Приморья. Там-то его и задержали сотрудники пограничного управления ФСБ.

Теперь житель соседнего региона ответит в суде по уголовному делу о незаконном приобретении, хранении и перевозке водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России (часть 1 статьи 258.1 УК РФ). Горе-предприниматель может отправиться за решетку на срок до трех лет и выплатить штраф до одного миллиона рублей.

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