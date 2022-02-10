В Приморье 10 февраля температура воздуха поднимется до +5°C

Осадки не ожидаются. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 10 февраля, в Приморье наблюдается переменная облачность и слабый ветер. Осадки не ожидаются. Столбики термометров показывают -5...+5°C.

Во Владивостоке преимущественно без осадков, есть переменная облачность. Слабый до умеренного ветер северных направлений. Температура около 0°C.

В Уссурийске отсутствуют осадки. Присутствует слабый ветер и небольшая облачность. Столбики термометров показывают 0...+2°C.

В Находке похожая погодная обстановка: небольшая облачность, слабые порывы ветра, отсутствуют осадки. Потеплело до +2...+4°C.

Напомним, что глава Примгидромета Борис Кубай предсказал Приморью снегопад, который выпаде ночью, 12 февраля.

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