За минувшие сутки в Приморье коронавирусом заболели 1 520 жителей

Прививки от COVID-19 сделали 990 737 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приморский оперштаб обновил статистику по заболеваемости коронавирусом. По данным на 10 февраля, число заразившихся COVID-19 за минувшие сутки увеличилось до 1 520. За весь период пандемии в крае выявили 123 199 случаев заражения.

Не справились с болезнью четыре приморца. Всего коронавирус унес жизни 1 752 человеку.

Побороть вирус смогли 516 жителей Приморья, а за все время царствования болезни от страшного недуга избавились 100 864 человека.

Число людей, которые получили вакцину от COVID-19, увеличилось до 990 737.

Напомним, что при наличии симптомов ОРВИ следует обратиться в поликлинику или позвонить по номеру: «122». При необходимости вам дистанционно откроют больничный.

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